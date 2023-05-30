تحليق كثيف للطيران المسير على مدينة الزاوية والمنطقة الغربية

أفادت مصادر محلية، ليل الثلاثاء عن استمرار التحليق الكثيف للطيران المسير على مـديـنـة الــزاويــة والمنطقة الغربية منذ ساعات وحتى الان .

ويأتي ذلك بالتزامن، مع استهداف الطيران المسير لاستراحة عمار بالكور قائد مجموعة مسلحة بمنطقة الشبيكة بمدينة العجيلات .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.