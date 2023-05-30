الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على بعثة فريق النصر في طرابلس

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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاعتداء على بعثة فريق نادي النصر الرياضي لكرة السلة بمطار معيتيقة في طرابلس.

وشددت اللجنة في بيان لها نشر عبر حسابها على “فيسبوك” على ضرورة ضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداء واقعة الإعتداء الجسدي واللفظي على بعثة الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب تم من قبل عناصر أمن بمديرية أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس.

وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الواقعة المؤسفة التي ارتكبها عناصر أمن معني بهم إنفاذ القانون، تُمثل إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولحقوق المسافرين، وضمان حماية حقوق المسافرين وحرية التنقل والسفر، ولسيادة القانون والعدالة، وإساءة إستعمال للسُلطة للإضرار بالآخرين.

وحملت اللجنــة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما وقع بحق بعثة فريق نادي النصر الرياضي لكرة السلة بمطار معيتيقة الدولي.

وشددت على أهمية التزام الأجهزة الأمنية العاملة بالمنافذ البرية والجوية باحترام آدمية وكرامة المواطنين والمقيمين المسافرين.

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة ما حدث في مطار معيتيقة الدولي البارحة مع فريق نادي النصر لكرة السلة.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه مع وزير الرياضة عبد الشفيع أن لنادي النصر قيمة كبيرة في الرياضة الليبية ويحظى باحترام الجميع.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام العناصر الأمنية التي تنفذ مهامها في كل المنافذ الليبية.

وكلّف الدبيبة، وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة تلك الأحداث، وتوضيح الأمر للجماهير الرياضية حتى لا يستغلّها البعض استغلالا سلبيا.

وقدّم الجويفي موقفا حول أحداث البارحة، مؤكدا أن ما حدث مع بعض رياضيي نادي النصر وعدد من العاملين بالمطار تمت معالجته بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت بعثة نادي النصر لكرة السلة تعرضت للاعتداء في مطار معيتيقة بطرابلس وحمل نادي النصر داخلية حكومة الوحدة المسؤولية.