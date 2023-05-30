تفاصيل لقاء المبعوث الاممي مع “اسامة جويلي” وتعليق “باتيلي” على زيارة الزنتان

علق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، عن تفاصيل لقائه مع اللواء “اسامة جويلي”، موضحاً تفاصيل زيارته لمدينة الزنتان.

وقال باتيلي في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر بشأن زيارته لمدينة الزنتان أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات التي أجريها بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد، مضيفاً “التقيت اليوم بأعضاء المجلس البلدي لمدينة الزنتان، يتقدمهم عميد البلدية السيد عمران العمياني، وعددٍ من أعيان المدينة.

وأشار باتيلي “زرت الزنتان وشعرت من مداخلات الحاضرين بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية”.

وأضاف باتيلي “لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة”.

وشدد باتيلي على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي.

وطالب باتيلي “جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا”.

وقال باتيلي “التقيت أسامة الجويلي وناقشت معه آخر المستجدات على الساحة الليبية، وشددتُ على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح.

وأكد باتيلي أنه “حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة”.