ناطق الغرفة الأمنية الزاوية يوضح تفاصيل الخطة الأمنية في المنطقة الغربية

أوضح الناطق باسم الغرفة الأمنية بمدينة الزاوية أكرم دوة، تفاصيل الخطة الأمنية لبسط الأمن في المنطقة الغربية.

وقال دوة في تصريحات تلفزيونية لـ”قناة فبراير” أجرينا دراسة لكل التشكيلات المسلحة والاجهزة الامنية في المنطقة الغربية وماضون بتحديد اختصاصاتها ومطابقتها وفقاً للقانون”.

وأكد دوة أن “الوضع الأمني سيشهد تحسناً في غربي البلاد لا سيما مع اكتمال مراحل الخطة الأمنية الموضوعة من رئاسة الاركان”.

وأضاف دوة أن “الخطة قسمت لمرحلتين إذ تستهدف الأولى بسط الأمن إلى مدينة صرمان وصولاً لكامل المنطقة الغربية بالمرحلة الثانية”.