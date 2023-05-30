البوري يوضح حقيقة استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

قال محمد البوري، عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أنه حتى الان لا توجد نصوص رسمية عن 6+6 تدفعنا لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية حيال استبعاد سيف الإسلام.

وأشار البوري في تصريحات صحفية الى أن سيف الإسلام القذافي مترشح فعلي في الانتخابات الرئاسية وتجاوز كل الشروط ومراحل التقاضي المتعلقة بالطعون الانتخابية.

وأكد عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي أنه لا يوجد نص قانوني يمنع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح البوري أنه منذ البداية وهناك مؤامرة على الانتخابات في ليبيا بدليل ما كشفه النائب العام من وجود 15 ألف رقم وطني مزور.

وأشار البوري ان الحالة الليبية قد تستلزم بعض المرونة السياسية لأن المشكلة بالأساس في ليبيا سياسية عبر تقديم بعض التنازلات.