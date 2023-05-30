عضو بمجلس الدولة: فُرص فوز سيف الإسلام والدبيبة بالرئاسة أكبر من حفتر

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد همومة، أن فُرص فوز سيف الإسلام القذافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكبر من فرصة المُشير خليفة حفتر.

وأضاف همومة، في تصريحات صحفية أن حفتر يدرك أن فُرص نجاحه في الانتخابات، أقل من سيف الإسلام والدبيبة.

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري، قائلًا أنه:”لا أمل لحفتر في الفوز بالانتخابات الرئاسية، في ظل وجود سيف الإسلام والدبيبة”.

وهمومة الى أن حفتر لا يستعجل الانتخابات الرئاسية خلال هذه الفترة، حتى يتخلص من هؤلاء الخصوم.

وقال همومة أن حفتر يُدرك حاليًا أنه إذا أراد أن يكون رئيسًا لليبيا، عليه أن يبعث برسالة طمأنة لخصومه.

وأوضح همومة أن حفتر يسعى لضمان عودة المهجرين وإعادة ممتلكاتهم وتعويض المتضررين منهم، لكسب أصواتهم.