باتيلي يناقش مع الجويلي آخر المستجدات على الساحة الليبية

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه ناقش مع اللواء أسامة الجويلي آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شددتُ على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح”.

وأضاف المبعوث الأممي :”لقد حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية”.

وشدد باتيلي على مد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد”.