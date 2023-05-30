طبرق.. القبض على مصري بالنصـب والاحتيـال على مواطنين في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طبرق، عن تمكن مركـز شرطـة المدينـة من القبـض علـى شخـص مصـري الجنسيـة قـام بالنصـب والاحتيـال علـى عـدت مواطنيـن بالعاصمـة طرابلـس فـي مبالـغ ماليـة تتجـاوز (800)الـف دينـار ليبـي.

وفـي إطـار العمـل والتعـاون المشتـرك بيـن الأجهـزة الأمنيـة إستلمـت (مديريـة أمـن طبـرق) برقيـة عاجلـة مـن قبـل (مديريـة أمـن طرابلـس) تفيــد بــأن هنــاك شخـص مجهـول الهويـة قـام (بنصـب والاحتيـال) علـى عـدت أشخــاص مـن العاصمـة طرابلـس وبالتحديـد بمنطقــة (الكريميـة/طرابلـس) فـي مبالـغ ماليـة تتجـاوز (800)الف دينـار ليبـي ومطلـوب علـى ذمـة عـدت قضايـا لـدي مراكـز شرطــة بمديريــة أمــن طرابلـس،وفـار مـن العدالـة فـي طريقـة متجـه لجمهوريـة مصـر.

وعليـه بعـد تكثيــف إجـراءات التحـري والاستعـلام وجمـع المعلومـات عـن المتهـم بالقضيــة،وفـور التأكـد مـن المعلومــات تـم اعـداد كميـن محكـم وبفضـل الله تمكنـت وحـدة التحـرى والقبـض بِالمركـز وبتعـاون مـع التمركـز الـ50 التابـع للجيـش الليبـي مــن إلقــاء القبــض عليـه.

وبالاستـدلال معــه تبيـن بأنـه يُدعـى (مـ.مـ.ضـ) بالـغ مـن العمـر(42)عـام مصــري الجنسيـةومـن خـلال الاستـدلال اعتــرف بعمليـات النصـب والاحتيـال وبمــا نســب اليــه وتــم أيداعــه بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة الازمــة تمهيــدا لتسليمـة لمديريــة أمــن طرابلـس