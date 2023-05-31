| باتيلي يدعو الفاعلين السياسيين في ليبيا لخلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات

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2023/05/31 على الساعة 01:00

: دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لباتيلي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الزنتان، حيث التقي عميد البلدية عمران العمياني، بالإضافة إلى اجتماعه مع مشايخ وأعيان الزنتان، وذلك قبل توجهه للقاء اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه علي “تويتر”، ” في إطار المشاورات التي أجريها بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد، قمتُ بزيارة إلى الزنتان اليوم والتقيتُ بأعضاء المجلس البلدي، يتقدمهم عميد البلدية السيد عمران العمياني، وعدد من أعيان المنطقة”.

واستبق باتيلي اللقاءات التي عقدها في مدينة الزنتان بالجبل الغربي، بزيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تناقش مع أعضائه، ورئيسه مفتاح القوي، حول “الدور المهم” للسلطة القضائية في العملية الانتخابية.

وأضاف باتيلي “كما كان الشأن في مناطق أخرى من ليبيا، شعرت من خلال مداخلات الحاضرين بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية. كما لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة”.

وتابع المبعوث الأممي في تغريدة ثالثة، “شددتُ على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي. يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميًا ودوليًا”.

وقال باتيلي: “كما التقيت في مقر بلدية الزنتان باللواء أسامة الجويلي وناقشت معه آخر المستجدات على الساحة الليبية. شددتُ على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح”.

واختتم قائلاً: “لقد حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد”.