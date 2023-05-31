العرفي: لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار الأمني

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لايمكن إجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار الأمني، وتوسع نطاق العملية في الزاوية قد تحدث انقسام في غرب البلاد.

وأضاف أن توسع نطاق العملية في الزاوية قد تحدث انقسام في غرب البلاد، مشيرًا إلى أن وقت العملية العسكرية وعدم علم المجلس الرئاسي بها مسبقا يدفع إلى “التساؤل” خاصة وأنها استهدفت جهات ليس لها علاقة بالتهريب.

وبين العرفي أنه ما لم تكن كل التشكيلات والأجهزة الأمنية تحت جسم موحد منضبط فمشاهد عدم الاستقرار الأمني ستتكرر من فترة لأخرى، معتبرا أن المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية مسؤولان عن التوترات الأمنية في “طرابلس والزاوية”.