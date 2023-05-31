تصريحات جديدة لـ”معمر الضاوي” بشأن العملية الأمنية واستهداف ميناء الماية

أجرى وفد رسمي من الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للرئاسة الاركان العامة بالجيش الليبي زيارة إلى منزل امر الكتيبة 55 مشاة، معمر الضاوي لتقديم واجب العزاء في وفاة “محمد الشتيوي” و “سامي قدارة” الذين جرى استهدافهم بغارة جوية قبل يومين في منطقة الماية.

وطالب معمر الضاوي الوفد، بضرورة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب القصف الجبان الذي استهدف أبناء ورشفانة أثناء قيامهم بعملهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية خاصة وان الفقيدين من المشهود لهم بالإخلاص وتفانيهم في عملهما، حسب قوله.

وعبر الضاوي عن عدم اعتراضه لاستهداف مواقع الاجرام والتهريب اينما كانت، ولكن ليس في مدينة يشهد جميع الليبيين أنها أصبحت من أأمن المدن وأكثرها استقرارا وازدهارا وأن ابناء ورشفانة هم اول من تنادوا لمحاربة الجريمة والارهاب والحرابة والقضاء عليها.