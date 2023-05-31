| البعثة الأممية: سنواصل تقديم الدعم للجنوب لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا

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2023/05/31 على الساعة 00:28

: ترأست نائبة الممثل الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في ليبيا، جورجيت غانيون، بعثة الأمم المتحدة إلى سبها اليوم للوقوف على التقدم المحرز في مشاريع الأمم المتحدة لبناء السلام والتنمية المستدامة في الجنوب.

وقالت غانيون: “إن الامم المتحدة عززت من جهودها ودعوتها للحكومة والشركاء الدوليين لتوجيه المزيد من الاهتمام والموارد إلى أهل الجنوب،” مضيفةً، ان الأمم المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم للجنوب في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع الناس في ليبيا”.

يذكر أن الأمم المتحدة في ليبيا تلقت مبلغا مالياً قدره 5 ملايين دولار أمريكي من صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة، وهوالأداة المالية للأمم المتحدة التي تعد بمثابة الملاذ الأول للحفاظ على السلام في البلدان المعرضة للخطر أو المتضررة من النزاع العنيف، وذلكبهدف الاستفادة منها في غات وسبها وأوباري.

يهدف المشروع الجديد الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالتنسيق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى إنشاء لجان لبناء السلام في كل بلدية لتحديد سائقي الصراع والاتفاق على أولويات العمل ووضع وتنفيذ خرائط طريق.

ويسعى المشروع أيضا إلى تعزيز الفرص الاقتصادية لنحو 2500 شخص، وخاصة الشباب. ومن المتوقع أن يشرك مباشرة 000 30 من أفراد المجتمع المحلي، وذلك إلى حد كبير من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات.