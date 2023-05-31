“بالتمر” تنتقد الصمت من الحقوقيين والسياسيين حيال أحداث الزاوية

الوطن|رصد

أنتقدت رئيس مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، الصمت المطبق من الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني والنخب وغياب تام لبيانات الأحزاب والمنظمات، حيال الاحداث التي تجري في مدينة الزاوية.

وأضافت أن قيام الطيران المسير التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بقصف أهداف غير عسكرية في مدينة الزاوية جاءت لتحقيق أهداف شخصيه ضد خصوم سياسيين،

وأعتبرت بالتمر أن هذه الافعال تشكل جريمة حرب وفقا لاجراءات محكمة الجنايات الدولية، مستنكرة عدم شعور البعثة الأممية بالقلق حيال ما يجري.