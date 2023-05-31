حيدر السائح: مركز مكافحة الأمراض صمام الأمان لليبيا

اعتبر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، أن مركز مكافحة الأمراض يعد صمام الأمان للدولة الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا هي ثاني دولة بعد دولة قطر في إجراء محاكاة الاستجابة لتفشي مرض شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط والذي يضم 22 دولة.

وقال “السائح”، في منشور له بفيسبوك، “هذه المحاكاة تعتبر الأولى في دول شمال إفريقيا بعد جائحة كورونا، حيث يتم قياس مدى جهوزية المركز في حالة تفشي مرض شلل الأطفال في البلاد لقدر الله، حيث ولله الحمد #ليبيا خالية من هذا المرض منذ العام 1991 ميلادي.

وأضاف “هذه المحاكاة كانت نتيجة لمجهود كبير لأكثر من عام بيننا وبين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بإذن الله نحن صمام الأمان لهذا البلد الطيب والله ولي التوفيق”.