المستشار صالح يجتمع بأعيان مدينة الزنتان للاستماع لمطالبهم

الوطن| رصد

التقى ‏رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان؛ للاستماع لمطالبهم ورفعها للمجلس.

وأشاد صالح خلال لقائه بقبيلة الزنتان؛ كونها ركنًا أساسيًا من المجتمع الليبي، ولها مواقف تاريخية معروفة أيام الجهاد ضد الغزو الايطالي، وأيضًا في بناء الدولة الليبية.

وتقدم رئيس مجلس النواب بالشكر الجزيل الوزير عبد الجليلي الذي يمثل هذه القبيلة اجتماعيًا وسياسيًا أحسن تمثيل.

وأكد صالح على حقيقة أن ليبيا أسرة واحدة، و لا مساومة على وحدتها،‏ كما ونبه إلى ى أن الفتنة والفرقة بين الليبيين أمر مرفوض قطعًا، ويجب أن تكون الأيدي متكاتفة من أجل ليبيا وننسى كل شيء.

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وأشاد رئيس مجلس النواب بدور البرلمان بالجانب التشريعي والسياسي، ووضح بأن المجلس الآن بانتظار التوافق بين اللجان المكلفة.

وأضاف المستشار صالح “نحن نسعى إلى الانتخابات في ظل حكومة ليبيا واحدة تشرف على الانتخابات، فهناك تقارب وتفاهم نحن نعتز فيه فيما يجري في ليبيا”.