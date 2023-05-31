| لجنة “6+6” تتوافق حول الانتخابات الرئاسية وتسمح بترشح العسكريين

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2023/05/30 على الساعة 20:29

: أعلنت اللجنة المشتركة “6+6” المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، اليوم الثلاثاء، التوافق شبه النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية، وشروط الترشح، حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وأوضح الاتفاق أنه يسمح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حالة عدم فوزهم ويتخلى مزدوجو الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم.

وأشارت قناة “الحدث” الإخبارية، إلي أن اللجنة توافقت علي إجراء الانتخابات البرلمانية بواقع 60% للأحزاب و40% للأفراد، على أن يتم تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات.

وأضافت لجنة “6+6” أن الانتخابات البرلمانية تجرى في ديسمبر من العام الحالي والرئاسية في يناير العام المقبل، ولن يسمح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة “6+6” المشتركة أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.وأفادت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي -في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية- بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

كما أشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية. وأكدت حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع في بوزنيقة، مما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.