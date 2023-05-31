باتيلي يبحث مع اللواء “الجويلي” أخر مستجدات الساحة الليبية

الوطن| رصد

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي باللواء أسامة الجويلي، واستعرض معه آخر المستجدات على الساحة الليبية، مؤكدًا على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح.

ونبه باتيلي على أن الوقت قد حان كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازمَ لتجاوز الأزمة المستعصية،ومدِّ الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلقِ بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسساتالبلاد.

وخلال زيارته مقر بلدية الزنتان التقى المبعوث الأممي بأعضاء المجلس البلدي لمدينة الزنتان يتقدمهم عميد البلدية عمران العمياني، وعددٍ من أعيان المدينة؛ وذلك في إطار المشاورات التي يُجريها بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد.

وأكد باتيلي من خلال مداخلات الحاضرين، استياءه من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية، كما لمس استعداد الجميع للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

و شدد المبعوث الأممي على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي، قائلًا: “يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميا ودوليًا”.