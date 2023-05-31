| السفير المصري بإيطاليا: الانتخابات أساس جوهري للسلام والاستقرار في ليبيا

|

2023/05/30 على الساعة 18:45

: أكد السفير المصري لدى روما بسام راضي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات في ليبيا تمثل “الأساس الجوهري الذي يمكن من خلاله إعادة إحلال السلام والاستقرار والتنمية”، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

أدلى راضي بهذه التصريحات خلال فعالية “الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي: مصادر وقواعد سوق الطاقة” الجارية في روما في حضور السفير الليبي بروما مهند يونس أيضاً، حيث شدد على أنه “لا يوجد مكان في العالم يمكن أن تتحقق فيه التنمية بدون استقرار. على سبيل المثال، في بلدي مصر، كلف ما حدث عام 2011 حوالي 500 مليار دولار. لكن المشاريع التي نقوم بها الآن، بعد تلك المرحلة، تعتمد على استقرارنا”.

ونوه السفير المصري أنه “قبل التمكن من إنشاء شبكة تعاون بين إيطاليا ومصر وليبيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، يجب أن نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا. كما قال أخي السفير الليبي، للأسف هناك تدخل أجنبي في البلاد. كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، لكن لم يتم الاحتفال بها حتى الآن. وتمثل الانتخابات تفعيلاً لإرادة الشعب الليبي، والأساس الجوهري الذي يمكن أن يُبنى عليه السلام والاستقرار، والذي يمكن أن يستأنف بلد ما تنميته، وتقوم عليه أركان الدولة”.

وتابع السفير المصري لدى روما “نعتمد كثيرًا على أصدقائنا الأوروبيين وقبل كل شيء على صديقتنا إيطاليا لوضع حد لمرحلة انتقالية استمرت لفترة طويلة جدًا في ليبيا”.