معزب: توافق لجنة “6+6” على شروط الترشح مبدئي وليس نهائي

وأضاف معزب في مقابلة تلفزيونية أن التوافق “مبدئيا وليس نهائيا”، ولا يزال يحتاج عرضه على المجلسين، مشيرًا إلى أنه يرتكز على السّماح بالترشّح للجميع دون شروط في الجولة الأولى.

وأكد عضو مجلس الدولة أنه سيتم تطبيق الشروط على الفائزين في الجولة الثانية منها اشتراط التنازل عن الجنسية الأجنبية، لافتًا أنه لم يتم تحديد الآلية لذلك.

وأكد معزب أنه لن يحق للعسكري أن يترشح قبل تقديم استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن اي شخص صدر ضده حكم محكمة، لن يقبل ترشحه.