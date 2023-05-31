مسؤولون بالبيئة يزورون معسكر غوط الريح للاطلاع على وضع وقود الصواريخ

زار وكيل وزارة البيئة د إحنين المعاوي إحنين ووكيل وزارة الداخلية للشوؤن الأمنية ورئيس جهاز الشرطة البيئية، بجولة داخل معسكر غوط الريح للاطلاع على وضع وقود الصواريخ المتواجد داخل المعسكر .

وكانت الزيارة برفقة عميد بلدية غريان والقيادات الأمنية والعسكرية داخل غريان والخبراء والمختصين بمجال البيئة، وذلك وفق بيان لوزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وذكرت الوزارة أن الجولة داخل معسكر غوط الريح تيهدف الاطلاع على وضع وقود الصواريخ المتواجد داخل المعسكر ، حيث قام فريق المسح الاشعاعي و وادارة المختبرات بوزارة البيئة برفع عينات من الوقود المتواجد داخل المعسكر للبحث في آلية التخلص الآمن من هذه المواد الخطرة.