| ورشة عمل حول مسودة قانون مواجهة العُنف ضد المرأة

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2023/05/30 على الساعة 18:40

(وكالة الغيمة الليبية للأخبار): نظمت لجنة شؤون المحاميات بالنقابة العامة للمحامين، ورشة عمل بطرابلس حول مسودة قانون مواجهة العُنف ضد المرأة والمعروضة على البرلمان للتصويت عليها، بحضور عدد من المحاميات.

وقالت رئيس لجنة شؤون المحاميات “فاطمة الككلي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، نهدف لدراسة هذا القانون للوصول إلى نصوص قانونية لحماية المعنفات، وتوعية المرأة بالإجراءات التي يستوجب عليها عملها.

وأردفت رئيس اللجنة في حال تعرض المرأة للعنف ما هي الإجراءات التي تقوم بها من حيث توجهها لمراكز الشرطة وأخذ أقوالها وحمايتها، أيضاً من ناحية معاقبة المتهم حتى لا يفلت من العقاب، سواء أكان زوجها أو شقيقها أو أي رجل.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار، 30 مايو 2023