السفير الليبي في روما يشيد بالعلاقات الليبية الإيطالية في مجال النفط والغاز

الوطن| رصد

أكد السفير الليبي لدى إيطاليا، مهند يونس، أن هناك تعاون تاريخي في مجال النفط والغاز مع روما، كما أن لدى ليبيا استثمارات كبيرة مع شركة إيني خلال الـعقود الخمسة الماضية.

وقال يونس، خلال كلمته في فعاليات الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إن من أول المشاريع الرائدة خط “غرين ستريم” لتصدير الغاز الليبي من صبراتة إلى صقيلة في إيطاليا باستثمار مشترك بين البلدين.

واعتبر ذلك دليلاً على أن ليبيا داعمة لأن تكون إيطاليا مركزا رئيسيا لتوزيع الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا بحكم الموقع الجغرافي والبنية التحتية الجاهزة والموجودة بين ليبيا وإيطاليا.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي وقعت موخراً في طرابلس بين ليبيا وإيطاليا بعقد قيمته 8 مليارات دولار، تؤكد مصلحة ليبيا الاقتصادية والاستراتيجية بأن تكون إيطاليا مصدرا رئيسيا لتوزيع الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا وسيكون مردوده الاقتصادي كبيرا بين للبلدين.