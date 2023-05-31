عقيلة صالح وحماد يناقشان مع وفد “الزنتان” مشاكل واحتياجات البلدية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” رفقة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” ،اليوم الثلاثاء بأعيان وحكماء و مشايخ مدينة الزنتان ، بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .

وبحسب تصريح صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على فيسبوك، ناقش اللقاء عدد من المشاكل والأزمات التي تعاني منها مدينة الزنتان .

وبدوره رحب رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بأعيان وحكماء مشايخ مدينة الزنتان، مشيدا بالمواقف التاريخية للمدينة.

كما أكد السيد على أن الحكومة منحت الثقة من مجلس النواب وأن المجلس يعمل مع الحكومة في تقديم الخدمات لليبيا كافة ولمدينة الزنتان بصفة خاصة .

مشيرا إلى أنه، لا مساومة على وحدة ليبيا وصون ترابها ولا مساومة على لم شمل الليبيين وأن الفتنة والفرقة بين الليبيين أمر مرفوض ،

موضحاً بأن مجلس النواب قد قام بما هو مطلوب منه في الجانب التشريعي والسياسي مشيرًا الى قرب تحقيق التوافق بين اللجنة المكلفة 6+6 للإتفاق على القوانين الانتخابية وأن المجلس يسعى إلى إجراء الانتخابات في ظل حكومة ليبية واحدة تشرف على الانتخابات .

ومن جانبهم أكد أعيان وحكماء مشايخ مدينة الزنتان على ثقتهم الكاملة في مجلس النواب ورئاسته، والحكومة الليبية ورئاستها، مثمنين جهود رئيس مجلس النواب.

جاء اللقاء بحضور أعضاء مجلس النواب ” محمد الفيرس ، علي المجذوب ،هناء بوذيب ، نعيمة دلف ” كما حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة “علي القطراني”، ونائب رئيس الوزراء “خالد الاسطى”، ووزير الصحة “عثمان عبد الجليل” .