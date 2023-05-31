“خارجية وداخلية البرلمان” تبحث مع السفيرة البريطانية الأحداث الأمنية في المنطقة الغربية

الوطن|رصد

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رفقة نائب رئيس اللجنة حسن البرغوثي، وعضو اللجنة فريحة الحضيري، وعضو لجنة الداخلية معاذ رافع بالسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، من بينها الأحداث الأمنية بالمنطقة الغربية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحلول المقترحة لمعالجة الوضع الأمني الذي يقف عائقًا أمام تنفيذها، كما أكد الحاضرين على ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الثقة بما يُهيئ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

وتناول اللقاء عدد من الملفات، في مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، وانتشار السلاح، والتشديد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكدين على رفض التدخل الخارجي في ليبيا.

كما تناول اللقاء عمل لجنة “6+6” وأخر مستجداتها، وأهمية تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك عرض جهود مجلس النواب لإصلاح الإطار القانوني لعمل مؤسسات المجتمع المدني لإعطائهم فرصة للعمل المدني وفقا للضوابط المناسبة.

ورحب الحاضرون في ختام اللقاء بعودة الشركات البريطانية للاستثمار في ليبيا بالمجال النفطي وإعادة إعمار ليبيا، مؤكدين على أهمية دور بريطانيا لدعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة عامة.