المجلس النيجري للنقل العام وممثلي غرفة التجارة والصناعة يزورون المنطقة الحرة بمصراتة

الوطن| متابعات

استقبل مدير عام المنطقة الحرة أيمن الدرويش رفقة مديري إدارات ومكاتب المنطقة الحرة بمصراتة وفداً مشتركاً من المجلس النيجيري للنقل العام وغرفة التجارة والصناعة من دولة النيجر المشارك في معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية.

وتناولت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل وتعزيز تجارة العبور عبر الممر التجاري المنطقة الحرة بمصراتة – تمنهنت – تجرهي– نيامي، وذلك بهدف الارتقاء بالتجارة للدول الأفريقية غير الساحلية والاستفادة من قرب المسافة مما ينعكس بالإيجاب على سعر التكلفة.

هذا وعبر الوفد عن إعجابه بالإمكانيات الواسعة التي تتميز بها المنطقة الحرة وميناؤها البحري.