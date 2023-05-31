امطير: النساء الليبيات يعانين من عقدة النقص

زعمت عضو مجلس الدولة أمنة امطير، أن النساء الليبيات يعانين من عقدة النقص، بحسب وصفها.

وقالت امطير في منشور عبر «فيسبوك»: “هل بعض النساء يعانين من عقدة النقص؟، تلك العقدة تلاحظونها عندما تنغمس المرأة في البحث عن أمور تفصلها عن المجتمع والبحث عن أمور تشعرها بأنها مميزة”، وفقا لتعبيرها.

وأضافت “قهوة نسائية، مطعم نسائي، حفلة طلاق، حفلة إنهاء عزوبية، حفلة تسنين، حفلة عبرج، أصبح المجتمع مرهون تحت وطاءتها، الرقي هو رقي النفس والإعتزاز بها، الرقي هو تربية صالحة ومجتمع نظيف من الثلوث البصري والسمعي”، على حد قولها.