امطار متفرقة… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاربعاء 31 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون الرياح نشطة هذا اليوم على اغلب مناطق شرق ليبيا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة على دواخل المنطقة الغربية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا المساء مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة على مناطق الجبل والدواخل تصحبها خلايا رعدية، وقد تشمل يوم الغد الساحل من زليتن إلى مصراته.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (23-27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شرقية وتكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (27-33)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم قد يتخللها أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

.