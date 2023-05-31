إيطاليا: تعاون خجول مع ليبيا وتونس في قضية الهجرة

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قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي “إننا نشهد مؤشرات خجولة بالفعل، وبعض نتائج التعاون الذي بدأناه بمجال الهجرة، بشكل خاص مع تونس وليبيا”.

وخلال زيارته الثلاثاء، أول مرفق استقبال مؤقت للمهاجرين في بلدة روتشيلّا يونيكا، ولقائه رؤساء بلديات المدن الواقعة على البحر الأيوني في مقاطعة كالابريا (جنوب)، والمنخرطين بقضية الهجرة، أضاف الوزير بيانتيدوزي: “أريد أن أكون واثقًا إلى حد ما من أن منحنى النمو الذي سجلناه في بداية العام يظهر انخفاضاً إلى حد ما، وهذا ما أنتظره”.

وتابع، “إنني واثق من أنها عملية بطيئة للغاية، ينبغي أن تكون بطيئة يتم بناؤها لبنة لبنة، لكن باختصار، أعتقد أن بإمكاننا جعل كل شيء أكثر استدامة بين العمل الذي نقوم به هناك والطريقة التي نظمنا بها أنفسنا هنا”.