ما وراء مقتل نجل رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد معمر القذافي؟

عُثر مساء الثلاثاء، على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في ليبيا عهد العقيد معمر القذافي، جثة هامدة في عملية قتل غامضة.

ونقلت قناة العربية الحدث عن مصادر لها، اليوم الأربعاء، اغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها، وأنه تم العثور على جثته مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة، بينما زعم آخرون أن الوفاة نتيجة ضرب بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص.

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

وتقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطًا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية “تفجير لوكربي”، والذي سلمته سلطات حكومة الوحدة الوطنية إلى وزارة العدل الأمريكية من أجل محاكمته.

والسنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع أحداث 17 فبراير، التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011، وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي.