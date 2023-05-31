الشيباني: 5 سنوات مرت على اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة وهناك بنود لم تنفذ

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أنه بعد مرور 5 سنوات على المصالحة بين مصراتة وتاورغاء إلا أنه لا تزال بعض البنود في الاتفاقية لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وقال الشيباني، في منشور عبر «فيسبوك»: “السبت القادم الاحتفال بمرور خمس سنوات على اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة”، مضيفًا؛ “المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين شركاء الوطن والتعاون من أجل البناء الإيجابي وطي صفحة الماضي مطلب الجميع ونحمد الله أننا قطعنا شوطا مهما في هذا المضمار في كافة ربوع الوطن”.

وتابع؛ “يظل الجانب المظلم هو اخفاق الحكومات المتعاقبة منذ العام 2018، في تنفيذ بنود هامة من الاتفاق وهو جبر الضرر المجزي والتعويض العادل وبناء المساكن المدمرة وتعويض الناس وصيانة المساكن المتضررة والبنية التحتية المدمرة”.

وأردف؛ “بحيث لا يكون تنفيذ هذا الاتفاق بصورة انتقائية ويتم تنفيذ البنود التي تروق للبعض وتترك البنود الأخرى التي تقع في مصلحة الناس، وما زالت مخيمات النزوح شاهدة على ذلك الفشل”.

وأشار إلى أنه “قد يكون الاتفاق اجتماعي بين لجنتي مصالحة غير ملزم للحكومة في كل بنوده خاصة التي تتعارض مع قوانين صادرة عن السلطة التشريعية ولكن الآن يجب على حكومة الوحدة أن تضع الاتفاق على طاولة العمل الفعلي وتطبيق الجانب الإنساني الذي يفيد الطرفين”.

وأكمل أنه يجب “الشروع الفوري في تطبيق البنود التي نص عليها الاتفاق السالف ذكرها رغم تحفظ الكثيرين على بعضها ولكنها تظل خطوة مهمة على درب الاستقرار والوئام الاجتماعي، ويتم بمرور الوقت معالجة البنود التي قد تتعارض مع مقتضيات المرحلة ونظام الدولة العام”.

وختم موضحًا “نسأل الله أن يمن على ليبيا وأهلها بالأمن والأمان والوئام والتصالح والحياة الكريمة”.