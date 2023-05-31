استمرار نشاط تأثير المنخفض الجوي على شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن تأثير المنخفض الجوي على مناطق شرق ليبيا برياح شرقية لايزال نشطًا على مناطق الساحل.

وأضافت أن الرياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة على الدواخل ومناطق الجنوب الشرقي وتسبب في إثارة الأتربة والغبار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد، إلى تكاثر السحب مساء اليوم على مناطق (الجبل الغربي والدواخل) مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة، تصحبها خلايا رعدية.

وقالت، إن تكاثر السحب قد يشمل يوم الغد بعض مناطق الساحل الغربي (من زليتن إلى مصراتة).

وأصافت، أن من المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيًا بداية من مساء يوم الغد الخميس ناحية شرق ليبيا، وبالتالي تستقر الأجواء على المناطق الشرقية.