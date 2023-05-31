طعن بسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل نجل عبدالله السنوسي في سبها

أخبار ليبيا 24

كشف مسؤول أمني عن التفاصيل الأولية عن حادثة مقتل أمحمد نجل رئيس الاستخبارات الليبية سابقاً عبدالله السنوسي في سبها جنوب غرب ليبيا.

وقال المسؤول، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الوفاة وقعت إثر مشاجرة حدثت بين نجل السنوسي وبين الجاني داخل استراحة في حي عبدالكافي سبها. وأضاف، أن نجل السنوسي طُعن بسلاح أبيض، ونزف حتى الموت.

وأوضح المسؤول، أن الأجهزة الأمنية باشرت فوراً التحقيقات في الواقعة، وتلاحق الجاني.

وأشار إلى أن تمّ القبض على شخصين كانا بنفس الاستراحة وشهدا واقعة القتل. وقال إنه خلال الاستدلال والتحقيق معهما أكدا على أن المشاجرة كانت على مبلغ مالي.