باحث : يجب منع الميليشيات من إشعال حرب أهلية جديدة في ليبيا

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، في تصريحات لقناة «الغد»، إن هناك رسائل خفية تحملها عملية قصف مدينة الزاوية الليبية بالطيران المسير وحرب أهلية جديدة يستعد لها مسئولو حكومة الوحدة الوطنية للبقاء في منصبه والإستمرار في تنفيذ أجندات داعمي الفوضى في البلاد، متسائلا: «هل القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في الوقت الراهن قادر على مجابهة أعمال الحكومة الوطنية؟»

ومن جانبه تساءل الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الليبي، محمد القماطي، في تصريحات للقناة ذاتها، عن الغارات الجوية التي شنتها الحكومة باستخدام الطيران المسير للقضاء على بعض الميليشيات التي انقلبت ضدها بسبب خلافات على عائدات النفط الليبي المنهوب.

ويرى أن ما حدث في الزاوية عبارة عن تصفية حسابات بين الفاسدين في الغرب الليبي، لكن استخدام الطيران المسير لقصف الميليشيات في حين أن الحكومة وتركيا كان بمقدورهم حل الخلاف بطرق أخرى، معتبرا ذلك رسالة موجهة لقائد الجيش الوطني الليبي شرق البلاد المشير خليفة حفتر للاستعداد لهجوم الميليشيات على شرق البلاد وتوسيع نفوذ الحكومة على جميع مناطق البلاد.

ووفقًا للتقارير، إن رئيس الحكومة الوطنية تحالف مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بحشد قواته لشن هجوم على المنطقة الشرقية بهدف إقصاء المشير خليفة حفتر من منصبه ومن المشهد السياسي والعسكري مستغلًا انشغال قوات خليفة حفتر العسكرية بمسألة تأمين الجنوب الليبي في ظل الأحداث والإشتباكات المسلحة في السودان.

وأكد المحلل السياسي عادل الخطاب، أنه على المشير خليفة حفتر حشد قواته والبحث عن حلفاء قادرين على تقديم الدعم العسكري اللازم لصد أي هجوم تشنه الميليشيات على المنطقة الشرقية، ولعل قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة هي الحليف الأمثل في الوقت الحالي لتنفيذ هذه المهمة إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أن هناك شراكة مسبقة ناجحة بين قوات فاغنر الخاصة والجيش الوطني الليبي عام ٢٠١٩ منعا من خلالها الميليشيات التي جاءت إلى العاصمة طرابلس من التمدد نحو شرق البلاد، واستطاعوا تأمين الحقول والمنشآت النفطية شرق وجنوب البلاد، مما أدى إلى إنتعاش الإقتصاد الليبي المُعتمد بشكل كلي على عائدات الذهب الأسود.

وفي السياق ذاته أعلن رجل الأعمال الروسي ورئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، استعداده لإرسال أكثر من ١٥ الف مقاتل إلى دول القارة السمراء لتأمينها ودعم الجيش فيها لبسط الأمن والإستقرار في المنطقة بعدما حققت قواته نجاحاً ساحقاً على خطوط الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تحرير مدينة باخموت وتسليمها للجيش الروسي.

وأشار الخطاب، إلى أن عقد تحالف بين المشير خليفة حفتر وقوات شركة فاغنر العسكرية الخاصة في الوقت الحالي يُعتبر الخيار الأفضل لمنع الحكومة الوطنية من تنفيذ أجندات دول الغرب الرامية لنشر الفوضى في البلاد وإشعال حرب أهلية جديدة بهدف عرقلة الإنتخابات الرئاسية التي ستضع حداً للفوضى والإنقسام الذي أصاب ليبيا منذ عام ٢٠١١.