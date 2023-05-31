السفارة الفرنسية: نتابع أوضاع الزاوية بقلق وندعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، السلطات الليبية لمنع أي تصعيد يعرض المدنيين في الساحل الغربي للخطر.

السفارة الفرنسية قالت في تغريدة لها عبر تويتر، إنها تتابع بقلق أحداث الزاوية الأخيرة، والتي تؤكد أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتوفير الأمن والاستقرار في جميع البلاد، بحسب تغريدتها.

وفي وقت سابق.. أكدت السفارة الأمريكية مراقبة الولايات المتحدة للوضع في الزاوية بقلق في ظل استخدام أسلحة في مناطق مدنية، وحضّت القادة الليبيين على خفض التصعيد واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين.

كما دعت السفارة البريطانية فيما سبق الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد وحماية حياة المدنيين.