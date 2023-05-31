القبض على مصري والعثور على مقاعد مدرسية بموقع لبيع الخردة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء عن مداهمة “مركز شرطة الصابري” موقعاً لبيع الخردة ويعثُر على مقاعد مدرسية ويلقي القبض على شخص مصري الجنسية يُدير الموقع.

تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بإقفال جميع مواقع الخردة التي تعمل دون ترخيص حيث وردت معلومات لأعضاء التحريات عن موقع لبيع الخردة يُدِيرُه شخص مصري الجنسية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بمُداهمة الموقع وضبط الشخص سالف الذكر وتم خروج أعضاء التحريات وتم مُداهمة الموقع وأثناء المداهمة تم العثور على كمية كبيرة من المقاعد المدرسية وتم ضبط الشخص المصري الذي يدير موقع الخردة وتم الأنتقال إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ش.م وإعترف أنه قام بفصل الخشب الموجود على المقاعد لغرض بيعها كخردة واتضح دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية ..

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.