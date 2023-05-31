حملة أمنية واسعة لهدم مخازن البشر وأوكار الاتجار بالبشر في أمساعد

أخبار ليبيا 24

بدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملة مداهمات لأوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية وإزالة جميع العشوائيات في أمساعد والمناطق المحاذية لها، وذلك في إطار فرض الاستقرار وتطبيق القانون داخل المنطقة.

وشهد مقر مديرية أمن أمساعد، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، وحضور رئيس أركان حرس الحدود اللواء مفتاح شقلوف.

وجاء الاجتماع على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية في أمساعد ليل الثلاثاء.

وأرسلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية الثلاثاء قوات لتعزيز الأمن والمجاهرة به داخل أمساعد والمناطق المحيطة بها، ولتقديم الدعم لرئاسة أركان حرس الحدود ولمديريتي أمن طبرق وأمساعد.