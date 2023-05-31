أمساعد: حملة أمنية واسعة لهدم مخازن البشر وأوكار الاتجار بالرقيق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت القيادة العامة للجيش الليبي، حملة أمنية موسّعة هدفها القضاء على أوكار تجارة المخدرات والأسلحة، ومخازن تهريب البشر.

الحملة الأمنية جاءت على خلفية اجتماعٍ شارك فيه وكيل وزير الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم مع عددٍ من الأجهزة الأمنية في مديرية منطقة أمساعد الحدودية.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للعملية الأمنية واسعة النطاق التي أطلقها القائد العام، المشير خلفية حفتر، في وقتٍ سابق للقضاء على أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتجّار الأسلحة وإحالتهم للقضاء.