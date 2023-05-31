السائح يشدد على ضرورة تجهير خطة عمل عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة

ليبيا – عُقد أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة اجتماعًا موسعًا بحضور مدير عام المركز حيدر السائح، ومديري الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز؛ لدراسة الوضع الوبائي في البلاد بعد تسجيل إصابات بمرض الحصبة في المنطقة الجنوبية،وللاستعداد للقيام بحملة تطعيم في المناطق وبعض المدن في الجنوب للحد من سريان وانتشار المرض.

السايح أكد بحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض للإدارات والمكاتب المختصة،ضرورة تجهير خطة عمل عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة، وتسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين داخل البلاد من خطر الإصابة بمرض الحصبة.