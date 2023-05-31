الفلاح: قبول الأطراف هو العامل الأبرز لنجاح حوار لجنة 6+6

الوطن| رصد

تطرق المحلل السياسي جمال الفلاح، إلى فرص نجاح حوار لجنة 6+6 في المغرب في ظل المعطيات السياسية والعسكرية بالمرحلة الحالية.

ويرى الفلاح أن حوار لجنة “6+6” وفق البيان الختامي الذي صدر في المغرب إلى هذه اللحظة ما زال غامضاً، لأن اللجنة صرحت بتوصلها إلى توافق في ما يخص الشروط الانتخابية والقاعدة الدستورية وباقي المواد، ولكن إلى الآن لم توضح ماهية هذا التوافق وكيف تم التوافق وما الخطوة التالية؟

وفي ما يتعلق بالتغيير الحكومي قال الفلاح إن اللجنة اشترطت إقفال هذا الملف قبل دخول الاتفاق على القوانين الانتخابية حيز التنفيذ، بالتالي تم ربط المسألتين بعضهما ببعض، ونحن نرى أنه لو انتهى حوار المغرب باتفاق على كل هذه المسائل وخصوصاً حسم الخلاف في شأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، فذلك يعني أننا خرجنا من عنق الزجاجة ويمكن لنا الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتابع وعلى رغم تفاؤلنا بأن يخرج اتفاق ما بالمغرب البلاد من حالة الانسداد السياسي، فإننا نخشى أنه حتى لو تم هذا الاتفاق أن تعترض عليه القوى العسكرية التي تملك السلاح، بالتالي المشكلة هنا قد تكون في القوى العسكرية الفاعلة على الأرض لا في الأطراف السياسية.

وأشار إلى أن هذا السيناريو محتمل الحدوث بسبب تمسك الطرف العسكري في غرب البلاد بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من خوض السباق الانتخابي، وهو ما يريده الطرف العسكري في المعسكر الشرقي، بالتالي هي مشكلة بين أطراف مسلحة أكثر من كونها مشكلة بين أطراف سياسية.

وخلص إلى أن العامل الأبرز في نجاح أي اتفاق في المغرب هو قبول هذه الأطراف بنتائجه وإعطائها ضمانات على ذلك، وهو ما يضمن توجهنا إلى انتخابات في مناخ أمني مناسب ومستقر.