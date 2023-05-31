السفارة الفرنسية: أحداث الزاوية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

قالت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن أحداث العنف في الزاوية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت السفارة الفرنسية، في بيان نشر على تويتر عقب الاشتباكات في الزاوية: “تتابع فرنسا بقلق الوضع في الزاوية، حيث يخاطر السكان المدنيون بالتعرض لأعمال العنف الناجمة عن الاشتباكات”.
وأضاف البيان: “وتدعو فرنسا السلطات الليبية إلى منع أي تصعيد وتذكر بمسؤوليتها عن ضمان سلامة السكان”.
وتابعت السفارة: “وتأتي الأحداث الأخيرة في الزاوية بمثابة تذكير بأهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل توفير الأمن والاستقرار لكافة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد”.
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