نعيمة الحامي: هناك غموض يكتنف أعمال لجنة 6+6 في المغرب

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، أن “هناك غموض يكتنف أعمال لجنة 6+6 في المغرب ومخرجاتها بشأن شروط الانتخابات”.

وقالت الحامي، في تصريح صحفي إنه “بعد أنباء وردت أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تأكد النفي من الممثلين عن مجلس الدولة”.

وتابعت أنه “سيكون أعضاء اللجنة عن مجلس الدولة في حرج إذا تنازلوا عن شرط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لأنه تم التصويت على منعهم في جلسة رسمية”.

وأوضحت الحامي، أن “كل مساعي رئيسي مجلسي النواب الدولة يصب في إنشاء سلطة تنفيذية جديدة وتشكيل لجنة 6+6 لتشتيت النظر وإطالة الوقت فقط”.