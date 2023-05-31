قعيم يعرض ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش في مخزن في أمساعد

أخبار ليبيا 24

عرض وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، اليوم الأربعاء، كمية من المخدرات تمّ ضبطها خلال مداهمة أحد أوكار تهريب المخدرات والبشر في أمساعد.

وقال قعيم، في تسجيل مصور: “هذا مخزن في أمساعد.. هذه الكمية بالكامل حشيش وترامادول”.

ونفّذت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، منذ فجر اليوم، في تنفيذ حملة مداهمات لأوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية وإزالة جميع العشوائيات في أمساعد والمناطق المحاذية لها.

وشهد مقر مديرية أمن أمساعد، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، وحضور رئيس أركان حرس الحدود اللواء مفتاح شقلوف.

وجاء الاجتماع على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية في أمساعد ليل الثلاثاء.

وأرسلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية الثلاثاء قوات لتعزيز الأمن والمجاهرة به داخل أمساعد والمناطق المحيطة بها، ولتقديم الدعم لرئاسة أركان حرس الحدود ولمديريتي أمن طبرق وأمساعد.