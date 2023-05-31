الجروشي يشارك في حوارية الاتحاد البرلماني الدولي حول الألغام

شارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، في جلسة حوارية لأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد».

قال الجروشي، الذي شارك عبر تقنيات الاتصال، إن الألغام تهدد حياة الليبيين بعدة مناطق، مشيرا إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية الموجودة بمدينة طبرق وعين غزالة والمنطقة الحدودية مع مصر، مؤكدا أن هناك محاولات لتطهيرها لكن العمل دون خرائط يجعل الأمر صعبا جدا، وطالب بمساعدة الدولة الليبية في هذا الجانب.

وأضاف الجروشي، أن مدينة بنغازي تعاني أيضا منالألغام التي خلفتها الجماعات الإرهابية في المدينة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد قصرت التعريف على الألغام الفردية صغيرة الحجم الموجهة ضد الأفراد دون ذكر الألغام الخاصة بالآليات، ودعا إلى تعديل هذه المادة لإدراج كل المتضررين والضحايا جراء تلك الألغام.