الشيباني: على حكومة الدبيبة وضع “اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة” على طاولة العمل الفعلي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين شركاء الوطن والتعاون من اجل البناء الايجابي وطي صفحة الماضي مطلب الجميع.

الشيباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم قطع شوط مهم في هذا المضمار في كافة ربوع الوطن.

وتابع “يضل الجانب المظلم هو اخفاق الحكومات المتعاقبة منذ العام 2018 في تنفيذ بنود هامة من الاتفاق وهو جبر الضرر المجزي والتعويض العادل وبناء المساكن المدمرة وتعويض الناس وصيانة المساكن المتضررة والبنية التحتية المدمرة بحيث لا يكون تنفيذ هذا الاتفاق بصورة انتقائية ويتم تنفيذ البنود التي تروق للبعض وتترك البنود الاخرى التي تقع في مصلحة الناس”.

وأشار إلى أن قد يكون الاتفاق اجتماعي بين لجنتي مصالحة غير ملزم للحكومة في كل بنوده ولكن الآن يجب على حكومة عبد الحميد الدبيبة أن تضع “اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة” على طاولة العمل الفعلي وتطبيق الجانب الانساني الذي يفيد الطرفين والشروع الفوري في تطبيق البنود التي نص عليها الاتفاق.

ولفت إلى أنه رغم تحفظ الكثيرين على بعض بنود الاتفاق لكنها تضل خطوة مهمة على درب الاستقرار والوئام الاجتماعي، ويتم بمرور الوقت معالجة البنود التي قد تتعارض مع مقتضيات المرحلة ونظام الدولة العام.