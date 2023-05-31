المالية ورئاسة الأركان في الحكومة المنتهية يتابعون ملف التقاعد العسكري

الوطن| رصد

عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع، ضم مدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، ومدير إدارة الموارد بوزارة المالية، ومدير إدارة التقاعد العسكري والشؤون المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لمتابعة ملف التقاعد العسكري، بناءُ على تعليمات رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة.

وخصص الاجتماع، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بشأن إتمام إجراءات التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي، ووزارة المالية بشأن التقاعد العسكري ومراجعة العجز الظاهر بمعاشات ومكافآت العسكريين، ومناقشة الاستقطاعات القانونية المحددة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.

واتفق المجتمعون، على ضرورة مواصلة العمل بين الجهات التنفيذية كافة من أجل تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين وإعداد مذكرة تفصيلية من قبل وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتعديل قانون التقاعد العسكري.