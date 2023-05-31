عقيلة يبحث مستجدات الأوضاع مع السفيرة البريطانية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال” لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وقال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، كما بحثا الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيما أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية.

وأضاف “بليحق” أن رئيس مجلس النواب أكد على ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات.