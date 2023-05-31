لأول مرة في تاريخه.. دين المغرب يسجل مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغ الدين المغربي مع نهاية شهر أبريل الماضي، 100 مليار دولار، أي بزيادةٍ قدرها 10 بالمئة على أساس سنوي.

عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، قالت في بياناتٍ حديثة إن دين الخزينة قفز إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً، بحسب الوزارة.

من جهتها أشارت الحكومة المغربية إلى توقعاتٍ تفيد ببلوغ عجز الميزانية لعام 2023 نحو 65.6 مليار درهم، بحسب ارقام وبيانات رسمية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. نشر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دراسةً حديثة أظهرت أن حجم اقتصاد الظل يبلغ 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وبحسب الدراسة، يشكل التضخم أبرز مصادر قلق مديري الشركات في المملكة المغربية إلى جانب الأعباء الضريبية والمُنافسة غير العادلة مع اقتصاد الظل.

وأشارت الدراسة إلى أن «معدل التضخم في المغرب بلغ ذروته للعام الجاري في فبراير عند 10.1%، قبل أن يتباطأ في مارس وأبريل إلى 8.2% و7.8% على التوالي، في ظل سياسة نقدية متشددة من البنك المركزي».

كما كشفتْ الدراسة أن اقتصاد الظل، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلد، نظراً لحجمه الذي يقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.