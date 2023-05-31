ذا جورنال: سفينة إيرلندية ستنتشر رغم الجدل لمكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا جورنال” الإيرلندية لجوء البحرية في إيرلندا لإجراءات هادفة لتوفير ملاكات معنية بتسيير سفينة معنية بالعمل قرب ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن السفينة “لي وليام باتلر ييتس” ستبحر للمشاركة في مهمة تابعة لعملية “إيريني” الأوروية لمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا كاشفا عن تدوير في ملاكات سفينتين أخريتين لسد فجوات التوظيف وتمكين جميع السفن من الشروع بدورياتها.

ووفقا للتقرير يتوافر حاليا 744 فردا في القوة البحرية الإيرلندية في حين تبلغ الحاجة الفعلية ألفا و94 مبينا أن الطواقم المدورة مرحبة بالتدوير لوجودزيادة طفيفة في المرتبات تتمثل في بدل مالي خاص لهم لكون “إيريني” بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير تأتي هذه الإجراء في وقت يدور فيه جدل في الأوساط النيابية والحكومية بشأن السمعة السيئة لخفر السواحل الليبيين وإمكانية انخراط “إيريني” في أعمالهم المتمثلة بصد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث انتهاكات حقوق الإنسان.

ترجمة المرصد – خاص