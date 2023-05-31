الوطن| رصد

أعلنت شعبة الاعلام في الجيش الليبي، عن ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي في طبرق وامساعد.

وقالت الشعبة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحرك الوحدات العسكرية والأمنية لتقديم الدعم لمديريتي الأمن (طبرق – امساعد) لضبط الأمن والمجاهرة به.

وأضافت أن الوحدات العسكرية والأمنية قامت بضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، حيث تم العثور على متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد.

كما تم العثور على مزارع وُجد بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية لغرض تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

وبين البيان، أن الفرق المختصة ما زالت مستمرة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية لضبط المهربين وتجار المخدرات في امساعد.