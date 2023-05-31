المستشار عقيلة يؤكد لهورندال على ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاءه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، في القبة.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فإن الطرفين ناقشا حول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، والوقوف على الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة على الاطلاع على أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية، بحسب ما نقله بليحق.

وفي وقتٍ سابق.. استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، في مكتبه بمقر القيادة بمدينة بنغازي.

وفي وقتٍ سابق.. القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي؛ آخر التطورات السياسية في البلاد.

وبحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي عبر تويتر، فإن الطرفان بحثا نتائج اجتماع مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا.

ووفقًا للتدوينة، ناقش الطرفان آليات توفير الدعم اللازم لخلق بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023، بحسب نص التدوينة.